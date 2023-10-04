تن هاغ: الخسارة من غلطة سراي لن تؤثر في فرص مان يونايتد

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه ما زال بإمكانه التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي وتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد أمس. وتقدم يونايتد، الذي خسر 4-3 أمام بايرن ميونيخ في أول مباراة، مرتين أمام بطل تركيا بواسطة راسموس هويلوند لكنه سقط بثلاثية ويلفريد زاها وكرم أكتوركوجلو وماورو إيكاردي.

وأبلغ تن هاغ محطة تي.إن.تي سبورتس بعد تلقي يونايتد الخسارة السادسة بجميع المسابقات هذا الموسم "كل شيء ما زال قائما. لدينا أربع مباريات وسنلعب المباراتين المقبلتين أمام كوبنهاجن. كل مباراة صعبة لكننا ندرك ما علينا فعله. نعلم المطلوب منا للبقاء في هذه المجموعة والمنافسة على التأهل".

ويمر يونايتد بفترة صعبة على المستوى المحلي بعد تعرضه لأسوأ بداية له في دوري الأضواء الإنجليزي منذ موسم 1989-1990. وتلقى الفريق أربع هزائم في الدوري من بينها الخسارة 1-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس مطلع الأسبوع الحالي. وأشار تن هاغ إلى أنه يأمل في التعامل مع خيبة الأمل قبل مواجهة برنتفورد في الدوري يوم السبت حيث يسعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه بجميع المسابقات. وتابع "علينا المحاولة مرة أخرى وامتلاك الحيوية. الضربة التي تعرضنا لها يجب أن تكون حافزا لمباراة السبت".