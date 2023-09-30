راموس يضع نفسه في ورطة مع جماهير برشلونة.. ماذا قال لاعب مدريد السابق؟

تحول الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى مادة للسخرية لدى جماهير برشلونة بعد تصريح سابق مثير للجدل أطلقه لحظة انتقاله للعب مع اشبيلية قادماً من باريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي، ووضعه في ورطة كبيرة!.

وقال صحيفة "آس" الإسبانية أن راموس عندما انتقل إلى اشبيلية صرح بأنه يتمنى أن يكون هدفه الأول مع إشبيلية بمرمى برشلونة، وشاءت الأقدار أن يسجل راموس في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين ولكن بشكل عكسي إذ سجل قائد ريال مدريد السابق هدف فوز برشلونة 1-صفر بالخطأ في مرمى فريقه، الجمعة، خلال الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وبعد أن انقلب السحر على الساحر، شنت جماهير برشلونة حرباً ساخرة على راموس عبر مواقع التواصل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في سيناريو لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين في اشبيلية إذ كان من المتوقع فوز الفريق الكاتالوني ولكن ليس بنيران صديقة من راموس "المدريدي السابق" المعروف بعدائه لبرشلونة.