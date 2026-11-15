رئيس الدولة ورئيس تيمور الشرقية يبحثان تعزيز علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، خوزيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس تيمور الشرقية خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والآفاق المستقبلية لتعزيزها بما يخدم رؤيتهما إلى تحقيق التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما،معربين عن حرصهما على مواصلة العمل معاً لتعزيز التعاون التنموي بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل في دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها وضمان استدامتها والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التنمية في العالم.

وأشار الجانبان إلى التعاون من خلال رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" الذي يشكل إطاراً مهما لتعزيز العلاقات بين البلدين حيث أن دولة الإمارات " شريك حوار قطاعي" مع الآسيان، وتولي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع "الآسيان" أهمية كبيرة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز قيم التعايش والتعاون والسلام التي ترسخ بناء المجتمعات وتزدهر بها الدول من أجل مستقبل أفضل للأجيال.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس تيمور الشرقية.