كابوس السعودية يلاحق ميسي في أميركا.. النجم الأرجنتيني يتسبب في أزمة

ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن النجم ليونيل ميسي تسبب في أزمة في الدوري الأميركي بسبب عدم مشاركته في مباراة إنتر ميامي أمام أتالانتا.

أوضحت الصحيفة أن الهتاف الشهير "أين ميسي" تكرر مجدداً في أميركا، بعدما اشتهر هذا الهتاف في كأس العالم 2022.

وأضاف: "بعد أن صدمت السعودية الأرجنتين بتغلبها عليها 2-1 في أول مباراة لها في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ملأت هتافات "أين ميسي" الشوارع ومحطات القطارات في الدوحة، وأصبح هذا الأمر شائعاً على وسائل التواصل الاجتماعي طوال البطولة، وتحدث عن عدم قدرة ليونيل ميسي على تجنب واحدة من أكثر المفاجآت إثارة للدهشة في تاريخ كأس العالم".

وتابعت: "ارتدى منتقدو ميسي في قطر أقنعة بلاستيكية تشبه بشكل غامض نجم إنتر ميامي، ورقصوا على أنشودة "أين ميسي" المتكررة، بينما عاد هذا الهتاف مجدداً للظهور في الدوري الأمريكي".

وأشارت إلى أن الجماهير سواء التابعة لإنتر ميامي، أو حتى أتالانتا، غضبت بسبب غياب ميسي عن مباراة الفريقين، خاصة أنها كانت تسعى لرؤيته، وليس بسبب نتيجة المباراة.

وقالت: "ليلة السبت في أتلانتا، غاب ميسي مرة أخرى، ولكن هذه المرة لم يكن قائد الأرجنتين في الملعب على الإطلاق، وسافر إنتر ميامي إلى ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا يونايتد بدون نجمه، إذ كان من المتوقع أن يتجاوز عدد الجمهور أكثر من 70 ألف شخص، وارتفعت أسعار تذاكر المباراة منذ اللحظة التي تم فيها الإعلان عن توقيع ميسي مع ميامي خلال الصيف".

وواصلت: "تذاكر المباراة نفدت منذ انتقال ميسي لإنتر ميامي، حيث سارعت الجماهير على حجز التذاكر من أجل مشاهدته، وهو ما لم يحدث في النهاية".

واختتمت: "أرخص تذكرة للمباراة بلغت قيمتها 150 دولاراً، ولقد كانت مباراة متوقعة للغاية من شأنها أن تجلب ميسي إلى واحدة من أكثر قواعد مشجعي الدوري الأميركي حيوية، ولكن الجمهور تلقى صدمة غير متوقعة لينطلق هتاف أين ميسي في أرجاء الملعب بحثاً عن النجم الأرجنتيني".