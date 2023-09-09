تأجيل مباراة المغرب وليبيريا بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان صحافي اليوم عن تأجيل مباراة المنتخب المغربي أمام ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية إثر الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في وفاة المئات من الأشخاص وفي دمار كبير للبنية التحتية بعدد من مدن الجنوب المغربي. وكان مقررا أن يواجه المغرب ليبيريا مساء اليوم في ختام التصفيات القارية، لكن تم تأجيل المباراة حتى موعد يحدد لاحقا.

وكان الاتحاد المغربي تواصل مع الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباراة، على إثر الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة بالمغرب ليل أمس وبلغت درجته 6.8 درجات، كما تقدم الاتحاد المغربي بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.