راموس يتلقى صدمة عقب رفضه الانضمام إلى اتحاد جدة.. جمهور إشبيلية يرفض عودته

تلقى النجم الإسباني سيرجيو راموس صدمة من العيار الثقيل عقب رفضه الانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، بعدما أبدى عدد كبير من جمهور إشبيلية رفضه عودته إلى الفريق الأندلسي.

وأصدرت رابطة ألتراس إشبيلية بيانا رسميا رفضت فيه التعاقد مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس.

وأعلن إشبيلية عودة راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، فى صفقة انتقال حر.

وقالت رابطة ألتراس إشبيلية في بيانها: "باعتبارنا مجموعة من نادي إشبيلية منذ ما يقرب من 50 عامًا، نريد أن نعرب عن رفضنا لأولئك الذين اقترحوا هذه الصفقة".

وأضاف: "مجرد اقتراح التعاقد مع راموس، هو عدم احترام لقيم النادي، وأساطيره ورموزه وجماهيره".

وتابع: "هذه الصفقة تمثل عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء، وتهين الرموز والأساطير التي دافعت عن شعارنا، والآلاف من مشجعي إشبيلية، ممن عانوا من تحقير هذا اللاعب لهم في الماضي".

وأردف: "نحن نتحرك بالحب والفخر وليس بالحقد والكراهية، إنه تاريخ لجماهير هذا النادي".

وزاد: "نؤمن بأن اقتراح ضمه يفيد فقط مصالح الإدارة التي لا تفهم ما الذي يجعل إشبيلية ناديا رائعا، وتبحث فقط عن مصالح شخصية أو مالية. سنظل بجوار النادي، وليس بجانب من يلطخونه بقراراتهم".

وأتم البيان: "قيم الكرامة واحترام الشعار والجماهير هي الأسس التي يجب أن يستمر عليها كيان له تاريخ يفوق 100 عام، نطالب بضرورة أن يتمتع النادي بالذاكرة القوية، وأن يدرس الوضع بشكل جيد".

وقام راموس باستفزاز جماهير إشبيلية خلال وجوده في ريال مدريد، بعد احتفاله بطريقه مثيرة أمام الجماهير الأندلسية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.