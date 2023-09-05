الاتحاد الدولي للسباحة يرفع الحظر عن روسيا وبيلاروسيا

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم رفع حظر الايقاف عن السباحين الروس والبيلاروس والسماح لهم مجدداً بالمشاركة في مسابقاته الدولية تحت علم محايد.

واستُبعد رياضيو البلدين عن مسابقات السباحة الدولية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 18 شهرًا.وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه "بعد مشاورات ومداولات مكثفة"، قرر "بالإجماع" سلسلة معايير تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بـ "المشاركة في المسابقات العالمية للألعاب المائية المستقبلية كرياضيين محايدين".

ويتفق هذا الموقف مع التوصية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية الدولية في الربيع الفائت، بإعادة اشراك الرياضيين الروس والبيلاروس في النشاطات والمسابقات الدولية تحن ضوابط معينة، بما في ذلك التنافس تحت علم محايد، وما دام لم يدعم هؤلاء الرياضيون الحرب في أوكرانيا بشكل فعلي.