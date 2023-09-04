لاعب سيتي ووكر كان قريبا من الانتقال إلى البايرن

قال كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي إنه كان قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الماضية، لكنه قرر الآن تمديد عقده مع ناديه الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي. وانضم اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 33 عاما إلى سيتي بطل إنجلترا قادما من توتنهام هوتسبير في 2017، ومن المنتظر أن يمدد عقده لعامين، حيث ينتهي عقده الحالي في 2024.

وفاز ووكر مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات إلى جانب الفوز بلقبين لكأس الاتحاد ولقب في دوري أبطال أوروبا. وأبلغ ووكر وسائل إعلام بريطانية "كنت قريبا (من الانضمام لبايرن)، لكن في كرة القدم يمكن لأي شيء أن يحدث". وأضاف "هل كنت سأستمتع بالتجربة؟ بكل تأكيد، لكن هذا (سيتي) فريق عظيم ولا يمكن التقليل مما فعله النادي في آخر ست أو سبع سنوات".

وتابع "لماذا سأرحل إذا كنت سأحصل على الوقت الكافي من اللعب المناسب لي؟ هذا كل ما أردته. كان الأمر يتعلق بمن يمنحني أطول فترة من السنوات في العقد". وانضم هاري كين، زميل ووكر في المنتخب الإنجليزي، إلى بايرن ميونيخ الشهر الماضي مقابل حوالي 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في صفقة قياسية بالدوري الألماني. وأضاف ووكر "لم يكن الأمر يرتبط بأني سأذهب إلى فريق أقل لأن بايرن ميونيخ فريق عملاق، وبالنظر إلى ما يفعله هاري وما سيفعله، فإنها لم تكن ستصبح خطوة إلى الخلف".