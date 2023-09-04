مفاجأة.. ميسي بطل العالم ليس الأغنى في الدوري الأمريكي

رغم الضجة الكبيرة الذي أحدثها انتقال ليونيل ميسي، إلى الدوري الأمريكي إلا أن تقارير صحفية كشفت أنه ليس الأغنى مع فريقه الأمريكي وأن هناك من يتفوق عليه من حيث الثروة وهو اللاعب الاكوادوري ليوناردو كامبانا، حيث تجاوزت ثروته بكثير ما يملكه بطل العالم 2022.

ورغم أن ميسي هو نجم كرة القدم في الولايات المتحدة إضافة إلى أنه واحد من أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ؛ فإن زميله في الفريق تفوق عليه من حيث حجم الثروة التي يملكها، حيث أكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن كامبانا ينحدر من عائلة ثرية للغاية في الإكوادور، تُسيطر على العديد من القطاعات وتملك ثروة هائلة، وخاصة جدته إيزابيل نوبوا، التي تعتبر من أثرى أثرياء الإكوادور، إضافة إلى جده الذي كان مُساهما في بناء ملعب "غواياكيل".

وأشار التقرير إلى أن أفرادا آخرين من عائلة اللاعب يملكون شركات عملاقة وثروات كبيرة، مثل عمه ألفارو كامبانا الذي يملك شركات معروفة في كل أميركا الجنوبية، أما عمه الآخر دانييل نوبوا، فهو مرشح ليكون رئيسا للإكوادور.

وحسب مصادر الصحيفة ذاتها، فإن ثروة ليوناردو كامبانا تتجاوز 500 مليون يورو، وهي بذلك تتغلب على ثروتي الأرجنتيني ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.