مدرب المغرب: علينا احترام قرار نجم برشلونة أياً كان

قال وليد الركراكي مدرب المغرب: «إنه تواصل مع نجم برشلونة الصاعد الأمين جمال لإقناعه بتمثيل المنتخب، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة إسبانيا، اليوم، وإنه سيحترم قراره أياً كان».

وأعلن الركراكي عن تشكيلة المغرب للقاء ليبيريا في تصفيات كأس إفريقيا، وودية بوركينا فاسو الشهر المقبل، وغاب عنها جمال. ويبلغ جمال 16 عاماً، وهو لأب مغربي، وسطع نجمه بشدة في الفترة الأخيرة، وبات محل صراع لاستقطابه بين منتخبي إسبانيا والمغرب.

وقال الركراكي في تصريح صحافي: «تحدثت معه كثيراً، ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي، لكن لا داعي للضغط عليه ولن نستبق الأحداث».