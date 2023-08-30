السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصلة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين (بي أف أل) الأميركي للفنون القتالية المختلطة، في أحدث نموذج على التوجه الكبير للملكة السعودية للاستثمار في قطاع الرياضة.

وجاء في بيانين لشركة "سرج" اليوم الأربعاء، اتفاق صندوق الاستثمارات السعودي وهو أول اتفاق تبرمه شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية التي أعلن الصندوق تأسيسها مطلع الشهر الجاري بهدف "استضافة الفعاليات الرياضية العالمية" في المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة "سرج" بندر بن مقرن في بيان "يمثل اليوم علامة فارقة جديدة لشركة سرج حيث نقوم باستثمارنا الافتتاحي".

وأضاف "يهدف هذا الاستثمار إلى رعاية المواهب المحلية والإقليمية في فنون الدفاع عن النفس، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتوفير فرص جديدة مباشرة للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع".

وقبل عقد من الزمان فقط، كان للفنون القتالية المختلطة التي تجمع بين عناصر قتالية عدة، من الملاكمة إلى الجودو ومواي تاي، عدد محدود من المتابعين في السعودية، لكن ذلك بدأ يتغير عندما استضافت المملكة الخليجية الثرية مسابقة "قوّة الصحراء" الإقليمية الشهيرة في عام 2014.

وتزايدت شعبية الرياضة، المعروفة في المنطقة باختصارها الإنكليزي "أم أم ايه"، مع صعود المقاتلين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإنشاء مؤسسة وطنية للفنون القتالية المختلطة لتطوير المواهب السعودية.

وفاز هذا الشهر المقاتلان السعوديان عبدالله القحطاني ومصطفى راشد ندا، في مباريات على حلبة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك في إطار دوري المقاتلين المحترفين.

ويعتزم دوري المقاتلين المحترفين إطلاق دوري إقليمي وتنظيم "أحداث ضخمة" أخرى في السعودية، حيث يشكّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاما 51,1 بالمئة من إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم 32,2 مليونا.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية ذكرت أنها تبلغ 100 مليون دولار.