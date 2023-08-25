بعد الزلزولي ويامال.. تشافي يضع ثقته في نجم مغربي جديد مع برشلونة

يتواصل تألق المواهب المغربية في مجموعة من الأندية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، حيث حظي اللاعب المغربي الواعد زكرياء غيلان مهاجم شباب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بثقة الطاقم الفني للفريق. وجدد نادي برشلونة عقد لاعبه المغربي زكرياء غيلان إلى غاية 30 يونيو من عام 2024، بعد أن قدم أوراق اعتماده بقوة خلال الفترة الماضية مع لنادي برشلونة ثم مايوركا الذي لعب له الموسم الماضي بنظام الإعارة.

وأشارت مصادر لـ"الإمارات اليوم" بمعطيات خاصة تؤكد إعجاب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لنادي برشلونة بإمكانيات المغربي زكرياء غيلان، ما جعله يعطي الضوء الأخضر لإدارة النادي بتجديد عقده لموسم إضافي. وأوضحت المصادر نفسها أن زكرياء غيلان سيكون من أبرز الأسماء التي سيتحظى بمتابعة خاصة من الفريق الأول خلال الموسم الكروي القادم، للوقوف على جاهزيته وقدرته على اللعب للفريق الأول الذي خاض معه بعض الحصص التدريبية في الفترة الماضية.

وسيدافع زكرياء غيلان صاحب الـ19 عاما عن قميص برشلونة "ب" الذي يشرف على تدريبه سيرجي بارجوان، وسيكون أمام فرصة ذهبية للسير على خطى مواطنه عبدالصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب وبرشلونة، إضافة إلى الموهبة الصاعدة لامين يامال صاحب الأصول المغربية.