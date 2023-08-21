إسبانيا.. خامس منتخب يتوّج بطلاً لمونديال السيدات

توّج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي 1-صفر، أمس، في سيدني أمام 75 ألفاً و700 متفرج.

وسجلت قائدة منتخب (لا روخا) أولغا كارمونا هدف الفوز في الدقيقة 29، فيما أهدرت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة المرمى، ماري إيربس (70).

وأسكت مدرب إسبانيا خورخي فيلدا بفوزه في مونديال السيدات، الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا، الانتقادات التي طالته العام الماضي جراء تمرد 15 لاعبة دولية نددن بأساليبه الصارمة. وانتظرت إسبانيا مشاركتها الثالثة فقط بعد عامي 2015 و2019 لتظفر باللقب الغالي، بفوزها على انجلترا أبرز المرشحات في المونديال. وبات المنتخب الإسباني الخامس في تاريخ الحدث الذي يتوج باللقب، بعد ألمانيا وأميركا والنرويج واليابان. وفرض المنتخب الإسباني تفوقه بفضل إبداعه الكروي وأسلوب لعبه الذي يعتمد على تمرير الكرة، متغلباً على خبرة الإنجليزيات اللواتي افتقدن للصفاء المعتاد.

وسارت زميلات كارمونا على خُطى منتخبي ما دون 17 عاماً وما دون 20 عاماً للسيدات المتوّجين باللقب العالمي عام 2022.

بدوره، خاض المنتخب الإنجليزي نهائي كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، بعدما فشل في تجاوز نصف النهائي في مناسبتين، قبل أن يتوّج بلقب كأس أوروبا العام الماضي، لكنه تعثر في الخطوة الأخيرة في سيدني.

وفشلت لاعبات المدربة الهولندية سارينا فيغمان في إحراز اللقب الذي طال انتظاره في بريطانيا، وتحديداً منذ فوز الرجال بمونديال 1966 الذي أقيم على أرضهم. وعلى غرار عام 2019 مع هولندا، اكتفت فيغمان بلقب الوصافة في كأس العالم، بعد فوزها بلقب قاري أوروبي.

• انتظرت إسبانيا مشاركتها الثالثة فقط بعد عامي 2015 و2019 لتظفر باللقب العالمي أمس.