وكيل ساديو مانيه يتهم بايرن ميونيخ بـ"العنصرية"

اتهم وكيل النجم وقائد منتخب السنغال ساديو مانيه، بكاري سيسيه، نادي بايرن ميونيخ بأنه سعى للتخلص من مانيه لأنه «لاعب إفريقي براتب كبير»، وأنه تلقى معاملة سيئة من النادي الألماني. ووجه للبافاري تهمة التعامل بعنصرية مع مانيه. وكان نجم السنغال قد أنهى أخيرا انتقاله رسميا إلى نادي النصر السعودي في صفقة كبيرة، بحيث يحصل على راتب سنوي يصل 40 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية.

وعاش مانيه منذ انتقاله من ليفربول صيف 2022 إلى بايرن ميونيخ أوقاتا عصيبة، سواء من خلال الإصابة التي غيبته لفترة طويلة في وسط الموسم، ثم أيضا بسبب المشاكل التي وقعت له مع بعض لاعبي البايرن، وتعرضه لأكبر عقوبة في تاريخ النادي بسببها. وسجل مانيه مع البايرن 12 هدفا فقط، ويعتبر موسمه سيئا وغير متوقع بالنسبة لمسيرة اللاعب المميزة مع ليفربول سابقا. وكان يحصل مع البايرن على 20 مليون يورو سنويا، ويعد من أعلى اللاعبين في سلم الرواتب، لكن النادي البافاري لم يمانع في رحيله، الامر الذي أغضب وكيل أعماله.

وقال سيسيه: قرار البايرن برحيل مانيه، كان للتخلص من لاعب إفريقي، كونه لم يقتنعوا بأن لاعبا إفريقيا يحصل على راتب عال في النادي، أرادوا التخلص منه بسبب ذلك. وتابع: لم يستدعوا ممثلي اللاعب، ولم يجلسوا معنا، ولم يجلسوا مع اللاعب وجها لوجه، أرادوا فقط تسهيل انتقاله ورحيله بأسرع وقت ممكن. وكانوا قد دفعوا بالمدرب توخل ليقول له بأنه سيكون الخيار الثالث كجناح أيسر. وأضاف: سربوا للإعلام الألماني أنه مستعدون لبيعه مقابل 20 مليون يورو، لكن بعد عودته للتدريبات رفعوا السعر إلى 30 مليون يورو.

يذكر أن مانيه صنع نجوميته حين لعب لليفربول، برفقة النجم المصري محمد صلاح، وسجل الكثير من الأهداف، وحقق ألقابا عديدة، كان على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا، بينما مع البايرن فاز بلقب الدوري الألماني فقط، وتعتبر بطولة الأندية العربية أولى المسابقات التي يشارك فيها مع فريقه الجديد النصر.