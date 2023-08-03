ريال مدريد يواصل ترنحه في أميركا.. يوفنتوس يضرب "الملكي" بثلاثية

واصل فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إثارة قلق جماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تلقى خسارة قاسية 1-3 أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، بالولايات المتحدة الأميركية.

وعقب خسارته 0-3 أمام غريمه التقليدي برشلونة الإسباني في اللقاء الودي الذي جرى بينهما خلال معسكره بالولايات المتحدة، استمر الأداء الباهت للريال في لقائه أمام يوفنتوس، والذي جاء قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني.

وعلى ملعب كامبينغ وورلد في الولايات المتحدة، تقدم يوفنتوس بهدف مبكر في الثواني الأولى من عمر المباراة بواسطة مويس كين، قبل أن يضيف زميله الأمريكي تيموثي ويا الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 20.

وقلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بتسجيله هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 38، لكن الصربي دوشان فلاهوفيتش قضى على آمال الفريق الملكي في إدراك التعادل، بإحرازه الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وكان ريال مدريد استهل سلسلة لقاءاته الودية خلال معسكره الإعدادي بالولايات المتحدة، بالفوز 3-2 على ميلان الإيطالي في 24 يوليو الماضي، قبل أن يتغلب 2-0 على مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام، ثم خسر أمام برشلونة يوم الأحد الماضي، ليختتم جولته في أمريكا بالخسارة أمام يوفنتوس.

وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإسباني يوم 11 أغسطس الجاري، فيما يبدأ الريال مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو في اليوم التالي، حيث يطمح الفريق الأبيض لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة برشلونة.

في المقابل، ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الحالي، حيث يحل يوفينتوس ضيفاً على أودينيزي في بداية مشواره بالمسابقة، التي يتطلع للفوز بها بعدما غابت عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان يوفنتوس، الذي يحمل الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالدوري الإيطالي برصيد 36 لقباً، تعادل 2-2 مع منافسه اللدود ميلان وديا يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة.