الهلال السعودي يقصي الوداد المغربي من البطولة العربية

سجل الهلال هدفا في كل شوط ليتأهل لدور الثمانية للبطولة العربية للأندية بعد فوز 2-1 على الوداد الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

وسجل الوافدين الجديدين سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز للعملاق السعودي ليتأهل رفقة السد متصدر المجموعة الثانية للدور التالي.

وسجل سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط ليتأخر بثلاث نقاط عن الفريق القطري، الذي تفوق 1-صفر على أهلي طرابلس الليبي، وتجمد رصيد الوداد عن نقطتين.

وقال البرتغالي نيفيز لقناة شركة الرياضة السعودية «إس.إس.سي» عقب اللقاء «تحدثنا سويا بعد المباراة الأولى وقلنا أن علينا أن نتطور. لم نستحق الخسارة في المباراة السابقة واليوم كنا نستحق الفوز».

وأضاف «الوداد لم يكن يريد لعب كرة القدم ولعب بعنف. وكنا نعلم ذلك قبل المباراة».

ومنح الصربي ميلينكوفيتش-سافيش المقدمة للهلال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة منخفضة من سعود عبد الحميد وسدد في الزاوية الضيقة للحارس يوسف المطيع.

وظن أمين أبو الفتح أنه تعادل للوداد بعدما سدد من مدى بعيد لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة للعبة.

وجاء الغاء حكم اللقاء للهدف لوجود مخالفة على أبو الفتح تجاه سالم الدوسري لاعب الهلال، قبل أن تكشف الإعادة عدم وجود مخالفة ولكن لمسة يد على لاعب الوداد.

وتعادل البديل بوهرة للوداد بعدها في الدقيقة 64 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء خدعت عبد الله المعيوف حارس الهلال.

ودام التعادل لدقيقتين فقط قبل أن يسجل نيفيز هدفا بتسديدة من داخل حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الحميد.

وكاد الهلال أن يسجل الهدف الثالث بعد خطأ من الحارس المطيع لكن عبد الحميد سدد فوق العارضة ليكتفي بصناعة هدفين فقط.

وقال أمين فرحان لاعب الوداد عقب المباراة «الحكم زاد من صعوبة المباراة لأنه كان دون المستوى».

وأضاف عن الشد العصبي للاعبي الوداد «الحكم جعل الفريق يفقد أعصابه وقدم مباراة سيئة».