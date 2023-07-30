قبول استقالة أبو عابد من تدريب الفيصلي الأردني

أعلن النادي الفيصلي الأردني الأحد، قبول استقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جمال أبو عابد وذلك عقب خسارة لقب مباراة الكأس السوبر الأردنية لصالح غريمه التقليدي فريق الوحدات يوم الجمعة الماضي.

وذكر الفيصلي في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك «قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة المدير الفني للفريق الكابتن جمال أبو عابد، وسيقود الكابتن حسونة الشيخ تدريبات الفريق لحين تعيين جهاز فني جديد».

وأضاف «تتقدم إدارة النادي الفيصلي بجزيل الشكر والعرفان لجمال أبو عابد على العطاء المبذول خلال الفترة السابقة».

وخسر الفيصلي أمام الوحدات في نهائي الكأس السوبر مرتين، 2-1 ذهاباً و1-0 إياباً.

وافتتح ابو عابد الموسم الحالي مع الفيصلي متوجاً بلقب بطولة درع الأردن «درع المئوية» بأرقام قياسية، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة في جميع مباريات البطولة، محققا الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل وحيد.

وقاد ابو عابد الفيصلي في الموسم الماضي للتتويج ببطولة الدرع بفوزه على الرمثا 1-0 ودوري المحترفين بعد منافسة شديدة مع الوحدات والحسين إربد حين نال اللقب بفارق نقطة واحدة عنهما.

ويستعد الفيصلي لأول ظهور له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تم وضع الفيصلي بالمستوى الثالث في القرعة التي ستقام في 24 أغسطس مع العلم ان الفيصلي توج مرتين بطلاً لكأس الإتحاد الآسيوي عامي 2005 و2006 وحل وصيفا لشباب الأردن عام 2007.