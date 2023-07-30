النصر السعودي يتسبب بخسائر مالية لـ "ليفربول"

كشفت تقارير صحافية، عن أن النصر السعودي، سيكبد ليفربول خسائر مالية، مع اقتراب انتقال الدولي السنغالي ساديو ماني النجم السابق لـ "الريدز" للانتقال من ناديه الحالي بايرن ميونيخ للدوري السعودي

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن: "رحيل ساديو ماني عن بايرن ميونخ عقب موسم واحد فقط في الدوري الألماني (البوندسليغا)، سيتسبب في عدم حصول ليفربول على كامل مستحقاته التي اتفق عليها مع النادي الألماني".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه: "كان من المقرر أن يحصل ليفربول على 7.5 ملايين جنيه إسترليني ضمن شروط انتقال ماني إلى البايرن، إلا أن عدم قدرة ماني على تحقيق المطلوب وأرقامه الضعيفة في موسمه الأول بالدوري الألماني حرمت (الريدز) من الحصول على الحوافز الإضافية".

وأكدت "ديلي ميلي"، أن صفقة انتقال ماني لـ (بايرن ميونيخ) مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني، كانت ستتيح لـ (ليفربول) الحصول على حوافز إضافة تبلغ 7.5 ملايين جنيه إسترليني في حال تألق الدولي السنغالي مع بطل ألمانيا، قبل أن يعلن البايرن مؤخراً عن موافقته لانتقال ماني إلى النصر السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني