إلزام لاعبة الزمالك مريم مصطفى بدفع 3 ملايين جنيه إلى الأهلي

أكدت وسائل إعلام مصرية أن لاعبة الزمالك مريم مصطفى أصبحت مطالبة بدفع 3 ملايين جنيه إلى النادي الأهلي.

ذكر موقع "فيلغول" أنه رفضت المحكمة الطعن المقدم من مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة بالزمالك على عدم صحة توقيعها بالتجديد لفريقها السابق الأهلي.

وأضاف: "اللاعبة أمامها 60 يوم للاستئناف، حال رفض الاستئناف فلن تتمكن من المشاركة في المباريات قبل دفع 3 ملايين جنيه".

وأشار إلى أنه كشفت هناء حمزة والدة اللاعبة عن تعرض نجلتها للظلم وأنها لم تجدد تعاقدها مع الأهلي.

وقالت هناك حمزة في تصريحات تليفزيونية لقناة "ETC" آنذاك: "عقد ابنتي انتهى مع الأهلي وجعلوها توقّع على بياض لتأخذ بقية مستحقاتها، لم تحصل عليها وهم استغلوا ذلك الورق وأرسلوه لاتحاد الطائرة بصفته عقد تجديد، لكنه عقد مزور، وضعوا فيه شرطا جزائيا يبلغ 3 ملايين جنيه رغم أن أقصى ما تتقاضه هو 300 ألف جنيه سنويا من الأساس".

وواصلت "لم تكن تعرف أنهم سيستغلون هذا التوقيع في التجديد، ابنتي تثق في الأهلي لأنه تلعب فيه من عمر 8 سنوات".