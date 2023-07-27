مبابي يرفض عرض الهلال السعودي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، رفض إجراء أي نقاش مع وفد الهلال السعودي الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية، أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، اليوم الخميس، إلى أن إدارة سان جيرمان سمحت لوفد الهلال بالاجتماع مع مبابي وإقناعه بالمشروع السعودي، لكن اللاعب الفرنسي رفض المحادثات تماماً مع ممثلي "الزعيم".

كما أكدت مصادر قريبة من مبابي للصحيفة أن اللاعب لم يفكر أبداً في خيار الانتقال إلى الهلال السعودي، مؤكداً أن رغبته هي الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

من جانبه، كشف خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن عرض نادي الهلال السعودي لضم مبابي قيمته 700 مليون يورو.

وأوضح أن نادي الهلال يجهز لمبابي عقداً لمدة موسم واحد فقط، براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

كما يشمل العرض السعودي إغراء النجم الفرنسي بعقود إعلانية وتجارية، واستغلال حقوق الصورة، بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن النادي الباريسي يريد بيعه هذا الصيف حتى لا يرحل عنه مجاناً عند نهاية عقده.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان استبعد مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، ما بين 22 يوليو الجاري و3 أغسطس المقبل، حيث يخوض خلالها 4 مباريات ودية