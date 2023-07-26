تعرف إلى المرأة المتحكمة في قرارات النجم الفرنسي مبابي

سلطت تقارير صحافية، الضوء، على والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، فايزة المعماري المنحدرة من أصول جزائرية، وتعد بحسب ما نشره موقع "ذا أثلتيك" بأنها "أقوى امرأة في كرة القدم، والأم المسؤولة عن إدارة مسيرة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينظر له على أنه الأعظم بعد جيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي"، خصوصاً أن كيليان عاد في الساعات الماضية ليشغل وسائل الإعلام العالمي على صعيد قيمة الصفقة التاريخية والضخمة التي قدمها الهلال السعودي لناديه الباريسي للظفر بتوقع النجم الدولي الفرنسي، في عرض رفضه كيليان في البداية لرغبته بالانتقال إلى مدريد، قبل ان تخرج عائلته مجدداً أمس لتعلن موافقتها على العرض السعودي.

وأوضح موقع "ذا أثلتيك"، أن: "فايزة المعماري البالغة من العمر 48 عاماً، كانت حديث العالم الصيف الماضي، عندما عقدت محادثات مع ريال مدريد، وكان يبدو أن مبابي سيلعب في إسبانيا، قبل أن يوقع عقداً جديداً بطريقة مفاجئة مع باريس سان جيرمان بقيمة بلغت 40 مليون يورو سنوياً"، قبل أن يضيف الموقع بقوله: "لو أبرم أحد العملاء الكبار تلك الصفقة مثل خورخي مينديز أو الراحل مينو رايولا، لكان من الممكن وصفها بالدرس أو الصفقة التاريخية".

وتوصف فايزة المعماري، بحسب وسائل الإعلام العالمية، بأنها صعبة المراس، وأنها تشعر بأنها المسؤولة عن إدارة مصالح ابنها بشكل صحيح، وليس لديها خيار سوى المحاربة من أجل أبنها.

وولدت فايزة المعماري في بوندي إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، من والدين جزائريين، ولعبت كرة اليد في أواخر التسعينات بدوري الدرجة الأولى، قبل أن تتزوج من ويلفريد صاحب الأصول الكاميرونية، وعلى الرغم ما انفصالهما فأن ويلفريد وفايزة يكملان بعضهما في تعاملهما مع مسيرة كيليان الاحترافية بالتعاون مع المحامية دلفين فيرهايدن، قبل أن تصبح الوالدة فايزة مؤخراً مع المحامية فيرهايدين أكثر نفوذاً سيما عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الأندية.

وعن علاقة كيليان بوالدته، قال في مقابلة له مع "باريس ماتش" قبل كأس العالم 2018: "أخبرها بكل شيء، حتى عن صديقاتي، إنها تعرف كل شيء، أنها صديقة لي"، قبل أن يشير كيف تشتري له غالباً ملابسه من دون حتى ان تسأله كونهما متشابهين من حيث الذوق والاختيار.