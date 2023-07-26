هل ينتقل ساديو ماني إلى النصر السعودي.. بايرن ميونيخ يكشف الحقيقة

بات النجم السنغالي ساديو ماني قريبا أكثر من أي وقت مضى من مغادرة ناديه بايرن ميونيخ الألماني والانتقال للدوري السعودي من بوابة نادي النصر الذي يسعى للاستفادة من خدماته بداية من الميركاتو الصيفي الجاري.

وعاش ماني موسما صعبا مع الفريق البافاري بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، قبل أن يدخل في مشاكل مع إدارة الفريق عقب اعتدائه على زميله ليروي ساني في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

كما خرج ساديو ماني من حسابات توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، حيث لم يعد يعتمد عليه في الفترة الأخيرة، وهو ما يُقربه أكثر من الرحيل.

وأكدت شبكة «سكاي ألمانيا» أن النادي السعودي دخل في مفاوضات مع النادي البافاري بخصوص ساديو ماني «رغم أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي لحد الآن».

وقال هيربيرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ في تصريح لشبكة سكاي: «تم التواصل مع نادي بايرن ميونيخ، ولكن الأمر يتعلق بمفاوضات فقط».