لاعب كرة سلة يعرض نفسه على الهلال السعودي بديلاً عن "مبابي"

عرض لاعب كرة سلة نفسه على الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بدلاً عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خصوصاً بعد العرض السخي الذي قدمه "الزعيم" للظفر بخدمات الدولي الفرنسي من ناديه.

وأكدت تقارير صحفية، أن الهلال السعودي، يستهدف التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تفاصيل العرض الضخم الذي قدمه الهلال للظفر بخدمات مبابي، وقدر بنحو 300 مليون يورو لضم صاحب الـ 24 عاماً، مع إغرائه براتب سنوي قد يصل إلى 700 مليون يورو من خلال تضمين الصفقات التجارية، الأمر الذي شجع لاعب كرة السلة اليوناني يانيس أنتيتكومبو للدخول على الخط بتغريدة ممازحاً الهلال للتعاقد معه بدلاً من قائد منتخب فرنسا، في مدونة قصيرة كتب فيها يانيس قائلاً: "الهلال.. يمكنكم التعاقد معي، أنا أشبه مبابي".