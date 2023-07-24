نادٍ عريق يستعد لخوض الدوري الإنجليزي بقميص عمره 130 سنة

نشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، صوراً للاعبي الفريق، وهو يرتدون القميص الثاني للفريق في موسم 2023-2024، في تصميم قديم سبق أن ارتداه لاعبي "شياطين الحمر" والمستند للون الأخضر الداكن، والمقلم باللون الأبيض، ويحتوي بداخله خطوط حمراء.

وأوضح مانشستر يونايتد، أن القميص البديل الجديد للفريق، مستلهم من القمصان الاحتياطية القديمة للنادي، بالإضافة إلى ذلك جاءت الاستعانة بالخطوط الحمراء المارونية بين الأقلام البيضاء في القميص، للتذكير بـ "الطوب" الأحمر المميز للمباني بمدينة مانشستر، فيما يرمز الأخضر الداكن المناظر الطبيعية التي تشتهر بها المدينة، بالإضافة إلى اناقة ونبض الحياة وجرأتها ايضاً.

وذكرت شبكة "‘ي إس بي إن" العالمية، في تقريرٍ لها، أن اللون الأخضر يبقى من الألوان التاريخية لمانشستر يونايتد، حيث ارتداه الفريق كزي أسياسي للمرة الأولى عام 1893، بخطوط طولية مع الذهبي، ومن ثم العودة إليه في الفترة بين عامي 1896 و1902 كزيٍ بديل.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر يونايتد، عاد لارتداء الأخضر والذهبي منذ نحو 30 عاماً، بالتحديد ف موسم 1992-1993، وإنما ضمن خيارات القميص الثالث للفريق، حيث كان هذا الموسم الأول الذي يتوج به "الشياطين الحمر" بالدوري الإنجليزي الممتاز في نظامه الجديد "البريميرليغ".

وأضاف مانشستر يونايتد، 12 لقباً بعد تتويجه بالنسخة الأولى من "البريميرليغ" بالنظام الجديد، ليصل "الشياطين الحمر" بعد البطولات في الدوري الإنجليزي بشكل عام 20 لقباً منذ تتويجه للمرة الأولى موسم 1907-1908، مع العلم أن اللقب الأخير لمانشستر يونايتد بالدوري جاء موسم 2012-2013