حسين لبيب يكشف مفاجأة مدوية حول ميزانية الزمالك.. "الأبيض" يمتلك ملايين (صورة)

كشف رئيس اللجنة المؤقتة السابق لنادي الزمالك حسين لبيب، عن تفاصيل الأمور المالية للنادي وقت تواجده، والتي تتعارض مع تصريحات رئيس النادي الحالي مرتضى منصور.

وقال لبيب في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "يبدو أن الصمت ترفعاً إلى حين، قد جعل البعض يستمر في الكذب والتضليل إلى ما لا يتصوره بشر ولا يمكن أن يدركه عاقل، وهو ما أثار حفيظة الجمهور المحترم وخلق حالة من فقدان الثقة والإحباط، وهو أيضاً ما يدفعنا للرد على ما أثير مؤخراً عن الوضع المالي لنادي الزمالك، حال تسليمه من اللجنة المعينة للمجلس الحالي وما أثير حول وجود مبلغ 69000 جنيه فقط".

ورد حسين لبيب على تصريحات مرتضى منصور، حول أنه وجد في خزينة النادي عند استلام النادي عقب عودته من اللجان 69 ألف جنيه فقط.

وتابع في تغريدة له: "ما أثير حول وجود مبلغ 69000جنيه فقط هي كل السيولة المتوفره يأتي هذا على عكس ما جاء رسمياً في محاضر التسليم والإستلام المذيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الإستلام وممهورة بالأختام أيضاً، والتي أفادت بوجود ما فاق 14 مليون جنيه مصري مابين خزينة النادي وحسابات البنوك والتي لم يكن محجوزاً عليها في حينه".

وأضاف: "هذا بخلاف حساب العملات الأجنبية في هذه البنوك أيضاً.. وهو ما جعلنا نعرضه الآن لاستجلاء الحقيقة ومخاطبين جمهور نادينا الأوفياء.. جمهور الزمالك العظيم وكما عهدناكم جمهوراً راقياً وواعياً، فإن القوة الحقيقية تستمد من أهلها بإخلاصهم وليس من محاولات يائسة لتشويه الآخر حتى وإن كان كذباً.. هذا استهلال وللحديث بقية تفوق ما تقدم بكثير.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".