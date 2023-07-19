بايرن ميونخ يمزق شباك فريقاً للهواة.. 27 هدفاً في حفلة بافارية

أخطأ فريق روتاخ-إيغرن المنافس في الدرجة التاسعة حين اعتقد أن منافسه بايرن ميونخ سيستغل مباراة ودية أقيمت استعداداً للموسم الجديد للتخلص فقط من حالة الاسترخاء بعد استراحة طويلة، حيث مزق بطل ألمانيا فريق الهواة بنتيجة 27-0.

وجاءت المباراة ضمن معسكر تدريبي لبايرن ميونخ في تيغرنسي استعداداً للسفر في جولة خارجية آسيوية.

وقبل المباراة علت الابتسامة وجوه لاعبي روتاخ-إيغرن خلال التقاط صورة جماعية للفريقين قبل اللقاء.

لكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة عندما افتتح جمال موسيالا، الذي حسم اللقب للعملاق "البافاري" في المباراة الأخيرة للموسم الماضي حين سجل هدفاً في الدقيقة 89 ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه كولن ويخطف اللقب من بروسيا دورتموند، التسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما 18-0 قبل أن يستبدل المدرب توماس توخيل جميع تشكيلته في الشوط الثاني لكن المباراة سارت في اتجاه واحد أيضاً.

وسجل موسيالا ومارسيل زابيتسر وماتيس تيل خمسة أهداف لكل منهم بينما سجل سيرج غنابري ثلاثية وهز 13 لاعباً مختلفاً الشباك.

وقال توخيل بعد المباراة "قطعنا شوطاً طويلاً في الاستعدادات أكثر من فترات سابقة. نحصد ثمار العمل الشاق. الجميع بات مستعداً".

وأصبحت مواجهة روتاخ-إيغرن قبل أي موسم جديد من التقاليد الراسخة لبايرن الذي فاز 23-0 في 2019.

ونجح روتاخ-ايغرن في تسجيل هدفين في مباراة في 2018 قبل الخسارة بنتيجة 20-2.