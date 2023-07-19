رئيس سموحة يتكفل ببناء فرع للأهلي في العلمين.. وإدارة "الأحمر" تنفي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فرج عامر، تكفله ببناء فرع النادي الأهلي بمدينة العلمين الجديدة، مقابل تحصيل اشتراك 5000 عضوية.

قال فرج عامر، خلال تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام مصرية إنه خلال عامين سيكون انتهى من بناء أكبر جزء من فرع النادي الأهلي بالعلمين الجديدة وسيتم الانتهاء بشكل كامل من الفرع خلال 4 سنوات.

في المقابل نشر الأهلي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه: “الأهلي لم يطرح أي معلومة بخصوص عضوية فرع النادي بالعلمين والأهلي هو الجهة الوحيدة التي تقرر مثل هذه الأمور، وعندما يحدث ذلك سيتم الإعلان عنه من خلال المنصات الرسمية للنادي”.