50 مليون يورو لا تكفي الهلال السعودي للتعاقد مع لوكاكو

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن البلجيكي روميلو لوكاكو، رفض الانتقال لصفوف الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الهلال يسعى لضم القاطرة البلجيكية، وبالفعل قدم عرضًا لتشيلسي تفوق قيمته 50 مليون يورو، لكن اللاعب هو من رفضه.

وأوضحت أن لوكاكو يريد استكمال مسيرته في أوروبا، ويرفض اللعب في السعودية حاليًا.

في المقابل قدم يوفنتوس عرضًا لتشيلسي لشراء لوكاكو، مقابل 40 مليون يورو، لكنه ينتظر بيع دوسان فلاهوفيتش أولًا.

وانتهت إعارة لوكاكو إلى إنتر، بنهاية الموسم المنقضي، ليعود لناديه الأصلي تشيلسي، بينما انسحب إنتر من سباق شراء لوكاكو نهائيًا، بعد عدم رد اللاعب على اتصالاتهم، وعلمهم بدخوله في مفاوضات مع يوفنتوس.