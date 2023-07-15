مرتضى منصور يتوصل إلى مصدر سحر انتصارات الأهلي.. وبحة يكشف الحقيقة (فيديو)

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
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اتهم مرتضي منصور المعزول من منصب رئيس نادي الزمالك شخصا يدعي رجب محمد بحه من الفيوم بعمل سحر لناديه وهو ما أدي إلى خسارة مباراة القمة أمام الأهلي 4-1.
وقال منصور لقناة الزمالك إنه توصل إلى الشخص الذي تسبب في خسارة "الأبيض" أمام منافسه التقليدي، بعدما قام بعمل سحر للاعبي النادي.
وأوضح: "الأهلي خسر الموسم الماضي جميع البطولات، وكان سيبيع معظم اللاعبين، وفجأة أصبح جميع لاعبي المارد الأحمر عمالقة، لا أقول إنهم يحصلون على منشطات، لكن هناك أمر عجيب".
وزاد: "الزمالك كان يستحق الفوز على الأهلي، والسحر كان عامل مهم لخسارة الفريق، حيث تلقى الحارس محمد صبحي 4 أهداف من 4 تسديدات فقط".
من جهته تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للشخص الذي يتهمه مرتضى منصور بعمل سحر، وقال: "أقسم بالله حرام الاتهام ده أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله، ليه الاتهام ده وأنا راجل لدي أولاد وبنات في سن الزواج".
وأضاف رجب بحة: "أنا لا أعرف سحر ولا أعرف أعمل الحاجات دي ليه الاتهام بالباطل ودخول أزمة لا علاقة لي بها على الاطلاق".

 

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