مرتضى منصور يتوصل إلى مصدر سحر انتصارات الأهلي.. وبحة يكشف الحقيقة (فيديو)

اتهم مرتضي منصور المعزول من منصب رئيس نادي الزمالك شخصا يدعي رجب محمد بحه من الفيوم بعمل سحر لناديه وهو ما أدي إلى خسارة مباراة القمة أمام الأهلي 4-1.

وقال منصور لقناة الزمالك إنه توصل إلى الشخص الذي تسبب في خسارة "الأبيض" أمام منافسه التقليدي، بعدما قام بعمل سحر للاعبي النادي.

وأوضح: "الأهلي خسر الموسم الماضي جميع البطولات، وكان سيبيع معظم اللاعبين، وفجأة أصبح جميع لاعبي المارد الأحمر عمالقة، لا أقول إنهم يحصلون على منشطات، لكن هناك أمر عجيب".

وزاد: "الزمالك كان يستحق الفوز على الأهلي، والسحر كان عامل مهم لخسارة الفريق، حيث تلقى الحارس محمد صبحي 4 أهداف من 4 تسديدات فقط".

من جهته تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للشخص الذي يتهمه مرتضى منصور بعمل سحر، وقال: "أقسم بالله حرام الاتهام ده أنا راجل حافظ كتاب الله والسحر شرك بالله، ليه الاتهام ده وأنا راجل لدي أولاد وبنات في سن الزواج".

وأضاف رجب بحة: "أنا لا أعرف سحر ولا أعرف أعمل الحاجات دي ليه الاتهام بالباطل ودخول أزمة لا علاقة لي بها على الاطلاق".

الحاج رجب بحة اللي نشر صورته مرتضى منصور وللأسف اتريقنا عليه .. انسان بسيط وجميل.. حقك علينا ياعم رجب pic.twitter.com/wB7SuaKLEs — Abdullah Omar (@aomedia74) July 15, 2023