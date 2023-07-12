نجم الترجي التونسي يُفكر في الرحيل.. ورئيس النادي منفتح على بيع عقده

يسعى الجزائري محمد أمين توغاي، مدافع نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، لتغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة، بعد أن قدم أوراق اعتماده بقوة مع شيخ الأندية التونسية في المواسم الماضية.

وأفادت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن أمين توغاي أخبر مسؤولي الترجي برغبته في الرحيل، كما أن إدارة الفريق التونسي منفتحة بدورها على بيع ما تبقى من عقد اللاعب وإن كان الأمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحيل عن الترجي اثنين من أبرز نجومه في صفقتين مجانيتين الصيف الحالي، وهما لاعب الوسط الدولي التونسي محمد علي بن رمضان والجناح الدولي الليبي حمدو الهوني، بعد انتهاء عقديهما في 30 من حزيران الماضي.

وأوضحت نفس المصادر أن الترجي مستعد لبيع عقد الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، خاصة أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، وقد تلقى بعض العروض من أندية خليجية، كما أن رحيله الموسم القادم سيكون بشكل مجاني وهو ما يريد الترجي تفاديه.

يُذكر أن الترجي يشارك في النسخة القادمة من كأس الملك سلمان، حيث يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي.