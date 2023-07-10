اتحاد جدة يستبعد العبود والبيشي والشمراني.. ويتمسك بحمدالله وطارق حامد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المشاركين في المعسكر التحضيري للموسم الرياضي المقبل، الذي تحتضنه محافظة الطائف غرب المملكة.

وضمت القائمة التي اختارها البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق، 21 لاعبًا يتقدمهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة والفرنسي نجولو كانتي، إلى جانب البرتغالي جواو فيليبي"جوتا"، فيما خلت من أسماء الثلاثي، عبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني.

كما ضمت القائمة الخماسي الأجنبي المغربي عبدالرزق حمدالله والمصري طارق حامد، إلى جانب الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو، وكورنادو، المستمرين مع الفريق من الموسم المنصرم.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد أشارت إلى أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، تمسك بقرار إبعاد اللاعبين الثلاثة عبد الرحمن العبود، حمدان الشمراني، وعبد العزيز البيشي عن المعسكر التحضيري في الطائف.

وكانت أنباء صحفية سعودية أعلنت أن نادي اتحاد جدة يتجه إلى استبعاد اللاعب المصري أحمد حجازي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 6 أشهر، بالتحديد حتى يناير 2024، ما يعني غيابه عن منافسات كأس العالم للأندية التي تقام بين 12 و22 ديسمبر المقبل في مدينة جدة السعودية.