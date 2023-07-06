والدة بطل مصري تعرض ميداليته الذهبية للبيع.. "ربنا يعوض علينا" (فيديو)

عرضت والدة المصري عمر محمد شتا الحاصل على لقب بطولة العالم برياضة الكونغ فو في إندونيسيا ميدالية ابنها الذهبية للبيع لمرورها بأزمة مالية خانقة دفعتها للخروج على العلن للكشف عن عدم حصول نجلها على قيمة الجائزة المالية للمركز الأول على مستوى العالم من وزارة الشباب والرياضة المصرية وقدرها 90 ألف جنيه مصري.

وظهرت والدة النجم المصري والألم يعتصرها تغص بالدموع في مقطع فيديو نشره موقع "القاهرة 24"، وقالت: "بالأمس كان التكريم المالي للفائزين بالمراكز الأولى، ولكن فوجئنا بعدم صرف أية مبالغ مالية لإبني رغم قيمة المصاريف التي صرفت في أثناء سفره والإصابات، والتي تحملتها أسرة اللاعب"، مضيفة "ربنا يعوض علينا.. كل صحابه تكرموا !!".

وأوضحت أن نجلها عمر شتا، لعب بطولة العالم للشباب في إندونيسيا بتاريخ 8 ديسمبر وشارك في معسكر البطولة من 1 مايو، حتى انتهاء البطولة، وسافر إلى بطولة إفريقيا في الجزائر، وحصل على المركز الأول في إفريقيا، وشارك في البطولة العربية في بورسعيد وحصل على المركز الأول عربيا.