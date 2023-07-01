فيرستابن الأسرع في «تجربة النمسا» للفورمولا 1

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، تفوقه في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عندما هيمن، أمس، على التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة النمسا الكبرى المقررة إقامته غداً.

وسجل فيرستابن، بطل العالم في آخر موسمين ومتصدر ترتيب فئة السائقين للموسم الحالي، دقيقة 5:742 ثانية على مضمار «ريد بول رينغ» البالغ طوله 4138 كيلومتراً.

واستطاع فيرستابن أن يتفوق على ثنائي فريق فيراري، الإسباني كارلوس ساينز، الفائز بالسباق في العام الماضي تشارلز لوكلير، من موناكو، حيث تأخرا عن فيرستابن بفارق 0:241 و0:270 ثانية على الترتيب. وجاء سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الرابع ثم المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق ريد بول.

وفاز فيرستابن بست سباقات من أصل 8 سباقات أقيمت حتى الآن خلال هذا الموسم، ويتصدر فئة ترتيب السائقين متفوقاً على زميله بالفريق بيريز، الذي فاز بالسباقين الآخرين، بفارق 69 نقطة. فيما يحتل الإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، المركز الثالث، وجاء في المركز الثامن في تجربة اليوم. يُذكر أن سباق النمسا من بين 6 سباقات هذا الموسم ستشهد إقامة سباقات المسافات القصيرة.

• جائزة النمسا بين 6 سباقات للمسافات القصيرة هذا الموسم.