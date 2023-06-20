الدوري العالمي للشطرنج ينطلق الخميس في دبي بمشاركة أبطال العالم

تنطلق، مساء بعد غدٍ الخميس، منافسات «الدوري العالمي للشطرنج»، الذي يستمر حتى يوم الثاني من يوليو المقبل، وتنظمه مجموعة ماهيندرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة أهم وأكبر الأبطال والأساتذة الذين يتصدرون الترتيب العالمي، في مقدمهم النرويجي ماجنوس كارلسن، بطل العالم للشطرنج خمس مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينغ لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج أربع مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات، الذين سيتم توزيعهم على ستة فرق تتنافس في البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وذكر بيان صحافي: «الحدث العالمي الجديد الذي سيتم بث منافساته إلى 600 مليون مشاهد في 160 دولة، سيكون إضافة كبيرة ومهمة إلى قائمة الدوريات العالمية الرياضية التي تنطلق من دبي إلى العالم، وتضم أيضاً دوري التنس العالمي والدوري العالمي للبادل، اللذين انطلقا خلال عامي 2022 و2023 في تأكيد على مكانة دبي كمركز جذب رئيس للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، حيث تجد الاتحادات الدولية ومنظمو البطولات العالمية الكبرى كل عوامل النجاح في دبي، بفضل البيئة التحفيزية والخبرات التنظيمية والمنشآت الرياضية والسياحية والفندقية، وكذلك المجتمع العاشق للرياضة الذي يضم جاليات تمثل أكثر من 200 جنسية، وهو الأمر الذي أكده أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إذ قال عند الإعلان عن الحدث «يسعدنا أن نعلن شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج العالمي في دبي. لقد رسخت دبي مكانتها وجهةً للفعاليات العالمية، والأحداث الرياضية الكبرى، إذ استضافت المدينة بطولة العالم للشطرنج خلال فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، التي حققت نجاحاً كبيراً، وفي ضوء هذه التجربة، لم نتمكن من التفكير في شريك أفضل لتقديم نسخة أولى لا تُنسى من دوري الشطرنج العالمي».

وستعيد البطولة للأذهان المواجهات القوية التي شهدتها بطولة العالم للشطرنج التي تم تنظيم منافساتها في قلب «إكسبو 2020 دبي»، وأحرز فيها النرويجي ماغنوس كارلسن لقبه الخامس بعد فوزه على الروسي إيان نيبومنياشتشي في نهائي البطولة، بعد سلسلة من الجولات استمرت على مدار 11 مباراة من أقوى المباريات في العالم.

نظام البطولة

أكد الاتحاد الدولي للشطرنج أن «الدوري العالمي للشطرنج» سيكون أول وأكبر حدث في عالم هذه اللعبة قائم على الامتياز، وستتضمن المنافسات مشاركة ستة فرق، وسيضم كل فريق ستة لاعبين، يُشترط أن يكون بينهم لاعبتان على الأقل، في حين ينص نظام البطولة على أن تكون المنافسات بنظام الدوري، حيث سيلعب كل فريق 10 مباريات، وستشمل كل مباراة ست منافسات يتم لعبها في وقت واحد. وسيتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية، حيث سيتم إعلان وتتويج الفائز ببطولة العالم لفريق الامتياز.