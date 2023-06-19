الحارس الإسباني ريكو يفيق من الغيبوبة

استفاق حارس المرمى البديل لباريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني سيرخيو ريكو، من الغيبوبة بعد دخوله إلى مستشفى في إشبيلية الشهر الماضي جراء سقوطه عن صهوة جواد، حسب ما اشارت الإثنين عقيلته ألبا سيلفا.

وقالت سيلفا لقناة تيليسينكو الإسبانية رداً على سؤال عما إذا كان قد تم إيقاف تخدير ريكو «نعم، شيئا فشيئاً يخرج من الغيبوبة، وكنت أعلم أنه سيتغلب على هذه المحنة لأنه بطل».

وأضافت من أمام مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، حيث تعرض ريكو لاصابات خطيرة في الرأس جراء سقوطه عن صهوة جواد في 28 مايو «شيئاً فشيئاً، عليك أن تتحلى بالصبر»، مؤكدة بعدما شكرت الأطباء على اهتمامهم بزوجها «الحقيقة هي أننا نستطيع أن نرى النور بالفعل».

تم نقل الحارس الثاني في سان جرمان ريكو (29 عاماً) إلى المستشفى عقب سقوطه عن حصان في مهرجان محلي. وذكر آخر تقرير طبي صادر عن المستشفى قبل خمسة أيام أن حالة حارس المرمى «مستقرة لخطورة إصاباته» وأنه لا يزال «تحت المراقبة الدقيقة». وصرّحت ادارة المستشفى حينها انه بناء على رغبة الأسرة، لن تكون هناك تقارير أخرى عن حالته حتى تحدث «تطورات مهمة».