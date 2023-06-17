الاتفاق السعودي يطلب ود "أيقونة" كرواتيا في الانتقالات الصيفية

يدخل نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، مرحلة جديدة بداية من الموسم الكروي المقبل، شأنه في ذلك شأن باقي أندية دوري روشن، في إطار السياسة الجديدة المتمثلة في إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والذي يمثل "تحولاً نوعياً وتاريخياً للقطاع الرياضي بالسعودية".

ودخلت بعض الأندية السعودية في مفاوضات رسمية مع عدد من نجوم كرة القدم العالمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حين تمكنت أندية أخرى من حسم صفقات مهمة، أبرزها نادي اتحاد جدة الذي تعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

واكدت مصادر ل "الإمارات اليوم" اهتمام نادي الاتفاق السعودي بخدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان نادي إشبيلية الإسباني، للتعاقد معه خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وحسب المصدر نفسه، فإن نادي الاتفاق أرسل طلب اهتمام رسمي للاعب الكرواتي، قبل فتح باب المفاوضات معه لضمه هذا الصيف، في إطار تعزيز التركيبة البشرية للفريق استعداداً للموسم الكروي المقبل، علماً أن الفريق بات قريباً من التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفان جيرارد لقيادته في الفترة المقبلة.

وأشار ذات المصدر أن راكيتيتش صاحب 35 عاماً والذي يرتبط بعقد مع إشبيلية ينتهي في 30 يونيو من عام 2024، أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، غير أنه لم يدخل بعد في مفاوضات رسمية مع الاتفاق حول التفاصيل المالية، علماً أن هناك أندية أخرى تسعى بدورها للاستفادة من خدماته.

جدير بالذكر أن إدارة الاتفاق باشرت اتصالات بنجوم آخرين في أندية أوروبية كبيرة، للتعاقد معهم هذا الصيف، ما يؤكد رغبة الفريق في المنافسة بقوة الموسم المقبل.