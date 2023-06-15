جود بيلينغهام.. ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام بعقد لمدة ست سنوات، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو. وأكد دورتموند الأسبوع الماضي أن الفريقين توصّلا إلى اتفاق متبادل حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مقابل 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى حد أقصى يبلغ نحو 30% من المكافآت.

ويعد بيلينغهام ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد، حيث لاتزال صفقة البلجيكي إدين هازار (115 مليون يورو) الذي رحل عن النادي أخيراً في صدارة أغلى الصفقات، رغم أنه لم يقدم الكثير لريال مدريد منذ قدومه من تشلسي الإنجليزي، بينما في المركز الثالث صفقة اللاعب السابق الولزي غاريث بيل (101 مليون)، والأسطورة السابقة للريال البرتغالي رونالدو (94 مليوناً)، وخامساً نجم الوسط الحالي للريال تشواميني الذي انتقل إلى مدريد صيف 2022 مقابل 80 مليون يورو قادماً من موناكو الفرنسي. ويشكل وصول بيلينغهام تكملة لإعادة بناء خط وسط النادي الملكي بعد أن انضم إلى الشابين الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، بعد رحيل البرازيلي كازيميرو في صيف 2022 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وتقدّم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في السن.

وجاء في بيان للفريق الإسباني: «وقّع نادينا مع أحد أكبر المواهب في عالم كرة القدم، لاعب يأتي من بوروسيا دورتموند إلى مدريد بعد أن اختير أفضل لاعب في البوندسليغا موسم 2022-2023»، حيث ساعد دورتموند على الاقتراب من لقبه الأول في الدوري منذ أكثر من عقد، لكن الفريق أنهى موسمه ثانياً خلف بايرن ميونيخ بفارق الأهداف.

• 103 ملايين يورو قيمة انتقال الإنجليزي بيلينغهام من دورتموند إلى ريال مدريد.