أكدت وسائل إعلام بريطانية أن النجم الجزائري رياض محرز يستعد للانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة تاريخية.

وأشارت صحيفة "ميرور" أن الأهلي السعودي، مستعد لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع نجم مانشستر سيتي، بالانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وأضافت أن الأهلي يرغب في التعاقد مع محرز، لافتة إلى أن وفد النادي السعودي بقيادة وليد معاذ رئيس النادي، زار إنجلترا هذا الأسبوع، لبحث إمكانية عقد صفقات مع عدة لاعبين، من بينهم محرز.

وبين أن النادي السعودي يأمل في إقناع محرز بالانتقال للدوري السعودي، من خلال عرض كبير، حيث يعرض النادي راتبا بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت في الموسم الواحد، وبعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

وختمت: "محرز منفتح على الانتقال للسعودية، لكن العقبة الحالية تتمثل في مانشستر سيتي، وعما إذا كان سيسمح النادي له بالمغادرة أم لا".