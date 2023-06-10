إنزاغي: نواجه الفريق الأفضل

قال مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي في تصريحات صحافية أمس إنه يعلم مدى صعوبة مواجهة سيتي في نهائي أبطال أوروبا اليوم، خصوصاً أنه بقيادة مدرب كبير مثل غوارديولا.

وشدد على أن إنتر مطالب بأن يكون في أفضل حالاته لكي يواجه قوة سيتي.

وتابع: «علينا أن نتحلى بالحذر الشديد، نخوض مباراتنا الـ57، وقد وصلنا إليها ونحن بحالة جيدة. نعلم أننا نواجه الفريق الأفضل الذي يملك فــريقا رائعــــــاً».

وقال إن المباراة ستكون الأكثر أهمية في مسيرته، مؤكدا أن التركيز الشديد مطلوب بشدة من اللاعبين في مواجهة هجوم سيتي.

غوارديولا: سيتي في جاهزية تامة

أكد مدرب مانشستر سيتي غوارديولا في تصريحات صحافية أمس أن فريقه بكامل تركيزه لخوض نهائي أبطال أوروبا، وأن «المباراة النهائية هي حلم ولن يتخلوا عنه، وأن لاعبيه سيقدمون أفضل ما عندهم من أجل إحراز اللقب». وقال إن الفريق في أتم الجاهزية لتحقيق اللقب الكبير، رافضاً التقليل من خطورة إنتر ميلان، مطالبا لاعبيه بالحذر والتركيز الشديد أمامه.

وقال غوارديولا إن كل ما حققه سيتي في المسابقات الأخيرة وفي الأدوار السابقة لدوري الأبطال، لن يكون له تأثير كبير إلا من خلال ما سيقدمه لاعبوه من جهد على أرضية الملعب. وقال إنه حلم أن يخوض النهائي للمرة الثانية مع سيتي، متمنياً أن يكون الوضع أفضل اليوم ويحتفل الجميع في مان سيتي باللقب الأوروبي الكبير.