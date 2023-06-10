دولي

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المحترفين دخل في مفاوضات مع لاعب دولي في أحد أندية أبوظبي، بعدما أبدى ناديه استعداده للاستغناء عن خدماته بعدما غاب عن الفريق في الموسم الماضي لعدد كبير من المباريات بداعي الإصابة.

إيفكوفيتش

ذكرت صحيفة «برو سبورت» الرومانية أن نادي (إف.سي.إس.بي) يريد التعاقد مع مدافع بني ياس، الصربي إيفكوفيتش، لكن صعوبات مالية قد تقف أمام إحراز أي تقدم نظراً للراتب العالي الذي يتقاضاه اللاعب في بني ياس.

مدرب

نفى مصدر في النادي الكبير وجود أي نية للاستغناء عن المدرب الذي تم التعاقد معه خلال الشهر الماضي من قبل الإدارة السابقة، وأن كل ما يشاع أنه سيتم فسخ عقده غير صحيح.

وعد

أكدت إدارة نادي درجة أولى لمدرب نجح في الموسم الماضي أنها ستقدم له عرضاً مغرياً لقيادة الفريق في الموسم المقبل، لكنها طلبت منه بالوقت نفسه استثمار أي عرض يصله من ناد آخر لكي لا يضيع الفرصة في حال لم يوافق على شروط العرض المنتظر.

حارس

كشف حارس مرمى صاعد بأحد أندية المحترفين لمقربين منه أن نادياً منافساً دخل معه في مفاوضات جادة تمهيداً لضمه إلى صفوفه، لكنه اشترط على النادي منحه عقداً لأكثر من موسمين وراتباً مجزياً.

لاعب

نفى مسؤول إداري بأحد أندية المحترفين الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم عرض للاعب عربي، مكتفياً بالقول إن اختيار اللاعبين من اختصاص الجهاز الفني وليس الإداري.

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