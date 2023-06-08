سعر "خيالي" لتذاكر أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي الأميركي

كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي أمس جلب زخما إعلاميا وجماهيريا كبيرا للنادي الأميركي وللدوري المحلي، ومن ذلك ارتفاع صاروخي في أسعار تذاكر أول مباراة متوقعة لميسي مع فريقه الجديد وستكون أمام كروس أزول المكسيكي في لقاء ودي يوم 21 يوليو المقبل.

الشبكة أكدت أن ساعات بعد تأكيد ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي رفع من سعر تذاكر المباراة بأكثر من 1000%، لتصل إلى مستويات جنونية، حيث انتقل سعر أرخص التذاكر من نحو 30 دولار إلى أكثر من 400 دولار، في المقابل وصل أعلاها إلى أكثر من 9 آلاف دولار، وعدد كبير منها لم يعد متاحات فقط ساعات بعد انضمام ميسي إلى إنترميامي.

يذكر أن ميسي أكد في حوار صحافي انتقاله إلى إنتر ميامي أمس، وقال إنه رفض فكرة اللعب للهلال السعودي وعروض أخرى، إلى جانب أن الظروف الحالية لم تسمح له بالعودة إلى برشلونة. في المقابل استطاع إنترميامي جلب ميسي من خلال صفقة معقدة، دخلت فيها شركات أخرى إلى جانب نادي إنتر ميامي.