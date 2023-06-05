السعودية تنقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي اليوم الاثنين نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقال وزير الرياضة في مؤتمر صحفي "صندوق الاستثمارات العامة سيملك نسبة 75 في المئة من الأندية و25 في المئة المتبقية ستكون لمؤسسات غير ربحية.

وأضاف "بالنسبة لمجالس إدارات الأندية الأربعة المقبلة ستتألف من خمسة أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات إضافة إلى عضوين اثنين ترشحهم مؤسسة غير ربحية".

وقررت السعودية السماح لشركات وجهات كبرى بالاستثمار في أندية رياضية مقابل الاستحواذ عليها، مع طرح مجموعة من الأندية للتخصيص بداية من الربع الأخير في العام الجاري، في خطوة قد تساعد في جذب المزيد من نجوم كرة القدم لدوري المحترفين بالبلاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أطلق المشروع بشكل يهدف إلى زيادة إيرادات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والقيمة التسويقية للمسابقة.

وأضافت "يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023".

وتابعت أن الهدف هو الوصول بالدوري السعودي ليكون بين أفضل عشر مسابقات للدوري بالعالم وزيادة إيرادات رابطة الدوري من 450 مليون ريال (120 مليون دولار) إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا ورفع قيمة المسابقة من ثلاثة مليارات إلى أكثر من ثمانية مليارات.