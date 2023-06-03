ليس الأهلي والزمالك.. أول فريق عربي متوّج بدوري أبطال إفريقيا "مصري"

في ما يلي سجل الأندية المتوجة بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم منذ عام 1964، عشية انطلاق الدور النهائي لنسخة 2023 بين الوداد المغربي والأهلي المصري الأحد (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات).

المفارقة أن أول فريق عربي متوج بالبطولة القارية "مصري" لكنه ليس الأهلي أو الزمالك، وإنما الإسماعيلي الذي يمر منذ سنوات بأسوأ الظروف الفنية التي تبعده حتى عن البطولات المحلية.

سجل الأبطال

2023: الوداد البيضاوي (المغرب) - الأهلي (مصر): ؟؟؟

2022: الوداد البيضاوي (المغرب)

2021: الأهلي (مصر)

2020: الأهلي (مصر)

2019: الترجي الرياضي (تونس)

2018: الترجي الرياضي (تونس)

2017: الوداد البيضاوي (المغرب)

2016: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

2015: مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)

2014: وفاق سطيف (الجزائر)

2013: الأهلي (مصر)

2012: الأهلي (مصر)

2011: الترجي الرياضي (تونس)

2010: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2009: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2008: الأهلي (مصر)

2007: النجم الساحلي (تونس)

2006: الأهلي (مصر)

2005: الأهلي (مصر)

2004: إنييمبا (نيجيريا)

2003: إنييمبا (نيجيريا)

2002: الزمالك (مصر)

2001: الأهلي (مصر)

2000: هارتس أوف أوك (غانا)

1999: الرجاء البيضاوي (المغرب)

1998: أسيك أبيدجان (ساحل العاج)

1997: الرجاء البيضاوي (المغرب)

1996: الزمالك (مصر)

1995: أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

1994: الترجي الرياضي (تونس)

1993: الزمالك (مصر)

1992: الوداد البيضاوي (المغرب)

1991: النادي الإفريقي (تونس)

1990: شبيبة القبائل (الجزائر)

1989: الرجاء البيضاوي (المغرب)

1988: وفاق سطيف (الجزائر)

1987: الأهلي (مصر)

1986: الزمالك (مصر)

1985: الجيش الملكي (المغرب)

1984: الزمالك (مصر)

1983: أشانتي كوتوكو (غانا)

1982: الأهلي (مصر)

1981: تيزي وزو (شبيبة القبائل راهناً) (الجزائر)

1980: كانون ياوندي (الكاميرون)

1979: أونيون دوالا (الكاميرون)

1978: كانون ياوندي (الكاميرون)

1977: هافيا كوناكري (غينيا)

1976: مولودية الجزائر (الجزائر)

1975: هافيا كوناكري (غينيا)

1974: كارا برازافيل (الكونغو)

1973: فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية، زائير سابقاً)

1972: هافيا كوناكري (غينيا)

1971: كانون ياوندي (الكاميرون)

1970: أشانتي كوتوكو (غانا)

1969: الإسماعيلي (مصر)

1968: تي بي إنغليبرت (مازيمبي راهناً) (زائير، الكونغو الديموقراطية راهنأً)

1967: تي بي إنغلبيرت (مازيمبي راهناً) (زائير، الكونغو الديموقراطية راهناً)

1966: استاد أبيدجان (ساحل العاج)

1965: لم تقم

1964: أوريكس دوالا (الكاميرون)



الأكثر تتويجاً

10 ألقاب: الأهلي المصري

5 ألقاب: الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي

4 ألقاب: الترجي التونسي

3 ألقاب: هافيا الغيني، الوداد البيضاوي المغربي، الرجاء البيضاوي المغربي، كانون ياوندي الكاميروني

