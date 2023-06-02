غوارديولا يتحدث عن مدرب مانشستر يونايتد قبل النهائي المرتقب

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي صعوبة المواجهة التي ستجمعه مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي ستقام السبت، على ملعب ويمبلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:” يجب أن يكون من الجيد لنا أن نفكر فيما يتعين علينا القيام به للفوز بمباراة واحدة، لا شيء يتغير لتحليل قوة خصومنا ونقاط الضعف لديهم إنها مباراة كرة قدم، لا يمكننا التحكم فيما يحدث في الخارج".

وأضاف:” المباراة النهائية دائما ما تكون مختلفة، ومانشستر يونايتد في آخر أشهر فريق مختلف تماماً، الآن لدي شعور مختلف منذ بداية الموسم وقد تحسنوا.. إنه يونايتد لذا كانت صفات اللاعبين موجودة دائمًا هناك”.

وتحدث الإسباني عن كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، وأكد أنه لا يعرفه شخصياً، ولكن عندما كان في مدريد كان لديه معلومات عن مدى احترافه. وأشار إلى أن كان مقتنعا بأنه لن يأتي إلى هنا لقضاء العطلات في السنوات الأخيرة من حياته المهنية.

كما أبدى المدرب الإسباني غوارديولا، وجهة نظره في تين هاج مدرب مانشستر يونايتد والمفاجآت المحتملة في التشكيل وقال: ”لا أعرف، إذا فعل ذلك، فسيتعين علينا قراءة تلك التغييرات والمفاجآت على أفضل وجه ممكن في الدقائق الخمس أو العشر الأولى، ليس الأمر سهلاً للمدرب في الموسم الأول في الدوري الإنجليزي، لذا فإن هذا يحدد أنه مدرب جيد حقاً، لا أستطيع أن أقول إننا أصدقاء لأننا لسنا على اتصال كثيراً، لكني أعتقد أن مان يونايتد لديه مدرب استثنائي لسنوات عديدة".