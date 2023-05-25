ليونيل ميسي يحرج نادي برشلونة بجواب مباشر

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم عن أن النجم السابق لفريق برشلونة، وصانع ألعاب باريس سان جرمان حاليا، الأرجنتيني ليونيل ميسي رد بجواب محرج للغاية لإدارة برشلونة حيث كشف موقفه من الحديث الدائر حاليا عن عودته المرتقبة إلى برشلونة.

جاء ذلك كما أكدت صحيفة "سبورت" الكاتالونية خلال حديث بين ميسي وزملائه السابقين في برشلونة سيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا خلال وجبة عشاء في أحد المطاعم الفرنسية في باريس، حيث تم سؤاله عن حقيقة تواصل برشلونة معه في الفترة الاخيرة، فقال إنه "لم يتواصل معه أحد"، وأن "برشلونة لم يقدم له أي عرض على الإطلاق للعودة إلى النادي"، نافيا بشكل قاطع الحديث عن أن مسؤولي برشلونة أجروا اتصالات معه منذ فترة لإقناعه بالعودة لحمل قميص برشلونة مجددا.

يذكر أن ميسي قرر عدم التجديد مع باريس وسيرحل بمجرد ختام الموسم الجاري، بيد أن وجهته الأبرز قد تكون إلى نادي الهلال السعودي، مع الحديث عن عرض خيالي بقيمة 400 مليون دولار سنويا. في جانب آخر، يجد برشلونة صعوبة كبيرة في منافسة هذا العرض، كما أنه لا يستطيع التقدم بأي شيء لإقناع ميسي بالعودة، قبل أن يجد حلا لإشكالية الرواتب والشروط المالية التي تفرضها عليه رابطة الدوري الإسباني.