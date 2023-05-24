رسمياً.. رحيل نجم جديد عن برشلونة

سيرحل ظهير أيسر برشلونة الاسباني جوردي ألبا عن فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد 11 عاما قضاها في صفوفه، كما أعلن النادي الكاتالوني اليوم.

واصدر بطل إسبانيا بياناً جاء فيه أن "برشلونة وألبا توصّلا الى اتفاق لتحرير اللاعب من عقده الذي ينتهي في نهاية موسم 2023-2024".

واضاف البيان "يعبر برشلونة عن امتنانه لجوردي البا، على احترافيته، على التزامه وايجابيته الدائمة وتعامله الحار الذي اظهره بكل ما يتعلق بعائلة برشلونة".

وانضم البا (34 عاما) الى برشلونة قادما من فالنسيا عام 2012 واحرز في صفوفه الدوري الاسباني ست مرات ودوري الابطال مرة واحدة، من بين 19 لقبا احرزها النادي خلال تواجده في صفوفه.

أما افضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015 عندما احرز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الابطال) بقيادة المدرب لويس انريكي. وخسر ألبا مركزه الاساسي هذا الموسم لصالح الشاب اليخاندرو بالدي. وانضم ألبا بالتالي الى زميله سيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل عن برشلونة أيضا هذا الصيف. وارتبط اسم ألبا الفائز مع منتخب بلاده بكأس أوروبا عام 2012، بالانتقال الى الدوري السعودي شأنه في ذلك شأن بوسكيتس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق ايضا في برشلونة.