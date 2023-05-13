بايرن ميونيخ يرد على شائعات رحيل مولر

أجرى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان، وعضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم حسن صالح حميديتش، محادثات مع النجم توماس مولر، للتأكيد على أن الفريق لايزال يعتمد عليه.

وكانت صحيفة «سبورت بيلد» الأسبوعية قد ذكرت في عددها الصادر أن مولر يحاول الرحيل عن صفوف بايرن لعدم رضاه عن وقت المشاركة الذي كان يحظى به بقيادة المدرب السابق جوليان ناغلسمان، والمدرب الحالي توماس توخيل.

وفقد مولر أخيراً مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ، لكنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2024.

وردّ مولر بسخرية على شائعات رحيله عن الفريق في الوقت الذي استبعد فيه أوليفر كان مثل هذا السيناريو.

ولجأ مولر إلى تطبيق «إنستغرام» للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث وقف إلى جانب واحد من جياده واسمه «كينغ دايف»، مع تعليق منه على الصور قال فيه: «إذا كان يمكنك قراءة (كينغ دايف)، الآن أصبح شرساً حقاً. تركيز كبير على البطولة».

ويلعب مولر (33 عاماً) مع البايرن منذ أن كان يبلغ 10 أعوام، وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني في 2008.