مانشستر سيتي يغرد في صدارة الدوري الإنجليزي ويتلقى خبر سيء قبل مواجهة ريال مدريد

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبا على خصمه فريق ليدز يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت في ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج، وفاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 82 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في الجولة نفسها الأحد، وظل رصيد ليدز يونايتد تجمد عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، حيث يسعى إلى تجنب مراكز الهبوط.

ورغم الصدارة والابتعاد بفارق 4 نقاط والاقتراب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي إلا أن فريق مانشستر سيتي تلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو".

بعد أن تعرض لاعب مانشستر سيتي ناثان آكي، للإصابة في المباراة ضد ليدز يونايتد، ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة حيث اضطر المدرب بيب جوارديولا إلى استبداله في الدقيقة 54، ليدفع بزميله كايل ووكر بدلًا منه، وظهر اللاعب متأثراً بالإصابة مما قد يقلل من مشاركاته في المباراة الهامة بعد 4 أيام فقط أمام بطل أوروبا ريال مدريد.