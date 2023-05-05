كلوب: إنهاء الموسم في المربع الذهبي ليس في يد ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إنه من غير المرجح أن تساعد صحوة ليفربول الحالية في تأهله لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، حيث من غير المرجح أن يتعثر مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع في مبارياته على أرضه. وانتصر ليفربول في خمس مباريات متتالية ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط عن يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة، لكن كلوب لا يتوقع أن يفقد منافسه نقاط. وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة الغد ضد برنتفورد صاحب المركز التاسع "الفرق الأخرى في مراكز أفضل بكثير وطالما أنها تفوز بالمباريات فليس لدينا فرصة. علينا إبقاء الفرق خلفنا. نملك 59 نقطة ويونايتد لديه 63، لذلك يمكننا حصد 71 نقطة كحد أقصى (في نهاية الموسم). يونايتد يحتاج ثماني من 15 نقطة في خمس مباريات وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لدينا ما يكفي لنفعله مع أنفسنا. غدا ستكون مباراة برنتفورد صعبة. يمكننا الهيمنة على المباراة بالكامل نظريا لكن يمكن أن تقتلك إحدى الكرات الثابتة". ومع ذلك، قال كلوب إنهم سيضغطون بقوة في الفترة المتبقية من الموسم. وقال "إذا ضغط أداؤنا على الفرق الأخرى التي ليست في أيدينا. الطريقة التي لعبت بها أندية المربع الذهبي هذا الموسم لا يبدو أن أي منهم يخسر مباريات أكثر مما يفوز. بالنسبة لنا الخطة أن ننهي الموسم بأعلى مستوى ممكن، وهذا يعني الآن المركز الخامس. يقاتل كل من أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير وبرنتفورد على المركز السادس من أجل ذلك وكذلك نحن". ومن المتوقع أن يغادر جيمس ميلنر ليفربول بعد ثماني سنوات في نهاية الموسم وأبدى كلوب مدى تقديره للاعب خط الوسط البالغ من العمر 37 عاما.

وقال "إنه جزء لا يصدق من هذا الفريق وكنت أتمنى أن أعمل معه لفترة أطول. لن يتغير شيء. لا شيء في السنوات السبع والنصف الماضية والأشياء الإيجابية لم تكن لتحدث بدون جيمس ميلنر". وقال كلوب إنه سيتم تقييم حالة ديوجو جوتا والقائد جوردان هندرسون قبل المباراة بينما يظل روبرتو فيرمينو غائبا. وأضاف المدرب الألماني أن لاعب الوسط تياجو ألكانتارا من المتوقع أن يكون لائقا لفترة الإعداد قبل الموسم الجديد بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.