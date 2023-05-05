أهلاوي: تمنيت مشاركة الزمالك في السوبر المصري

أكد لاعب النادي الأهلي السابق عماد النحاس أنه تمنى تواجد الزمالك في السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وقال النحاس ردًا عن اعتذار الزمالك عن اللعب في السوبر: "كنت أتمنى مشاركة الزمالك في مباراة السوبر لكونه هو بطل الدوري، أقول ذلك كمحب للكرة ومحب لبلدي، وأريد أن أرى الأهلي يواجه نادي الزمالك، وهذا لا يمنع أن بيراميدز نادي كبير وسيكون لديه داوفع كبيرة خاصة بعد خسارتهم آخر مرة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر والخروج من الكونفدرالية".

وتابع النحاس في تصريحات نقلها موقع بطولات عن قناة "تن" المصرية: "بيراميدز فريق كبير ومحترم ولديهم طموح الفوز باللقب ولديهم لاعبين على مستوى فني عالي، نريد أن نستمتع باللقاء وستكون مواجهة بين فريقين كبار".

وأكمل: "مشاركة بيراميدز في السوبر وارد تكون تعويضا لهم عن خروجهم من بطولتين، وهذه فرصة ثالثة لبيراميدز".

وواصل حديثه: "الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح قبل لقاء كأس السوبر، الظروف التي سبقت المواجهة بتغيير منافس الأهلي من الزمالك إلى بيراميدز ستكون مؤثرة خاصة أن بيراميدز يعاني من الإجهاد بسبب توالي السفر".

وختم: "غياب عبد الله السعيد مؤثر للغاية مع بيراميدز لأنه قائد داخل الملعب ويستطيع تغيير واقع المباراة، لكن بيراميدز يضم العديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون صناعة الفارق على رأسهم رمضان صبحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي".